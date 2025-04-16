الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

لوسي: أحمد العوضي نمبر وان في مسلسلات رمضان الماضي

لوسي.فيتو
لوسي.فيتو

قالت الفنانة لوسي، إنها دائما ما تدافع عن أي شخصية تلعبها في أدوارها، مؤكدة أن مسلسل فهد البطل ناقش قضايا كثيرة موجودة في مجتمعنا المصري مثل الجشع والطمع والثأر والحقد وغيرها من القضايا الشائكة.

مسلسل فهد البطل

وتابعت الفنانة لوسي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" قائلة:"في ناس كتير أول ما عملت شخصية فايزة الشبح في فهد البطل، قالوا دي شخصيتنا في الحقيقة زي المنتجة ليلى الشبح بس ده مش صحيح، والقصة كلها لازم تكون فيها حكبة كويسة ومهمة والدراما فيها ثواب وعقاب".

وأضافت الفنانة لوسي، أنها لم تقابل الفنان أحمد العوضي في حياتها سوى خلال تصوير مسلسل فهد البطل، وهو ممثل مجتهد ودؤوب وهو إنسان أعلى من فنان بكثير ومتواضع وحنون وعندما عملت معه أول مشهد بالعمل وجدت أنه درس الشخصية بكل تفاصيلها وأبعادها، وهو فنان نمبر وان كونه حقق نجاحا كبيرًا وفهد البطل تصدر المركز الأول في المسلسلات التي عرضت في رمضان الماضي وتخطى نسب المشاهدة أكثر من البرامج التي عرضت.

واختتمت لوسي حديثها قائلة:"أحمد العوضي كان رقم واحد في مسلسلات رمضان وعدي برامج كتير، ومحدش بينجح لوحده كل شخص في المسلسل كان ليه دور واضح في أن المسلسل ينجح ويكون رقم واحد".

 

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أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مسلسل فهد البطل مسلسلات رمضان نمبر وان
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