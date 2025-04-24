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حوادث

التقرير الطبي لشاب أصيب في حادث سير بالسلام: لا يستطيع الكلام

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تسلمت  نيابة السلام التقرير الطبي لشاب أصيب بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بمدينة السلام.

وبين التقرير أن الشاب مصاب بكسور متفرقة ونزيف داخلي ويوجد داخل العناية المركزة ولا يستطيع الكلام ولا يمكن سماع أقواله. 


وكلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، وباشرت التحقيق مع السائق المتهم بارتكاب الحادث.

حادث الطريق الدائري بالسلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق الدائري بالسلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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