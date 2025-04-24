الخميس 24 أبريل 2025
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حوادث

إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بالسلام

إصابة شاب صدمته سيارة
إصابة شاب صدمته سيارة

أصيب شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بمدينة السلام وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث الطريق الدائري بالسلام 
 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من بلاغا من الأهالي يفيد وجود مصادمه، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق الدائري بالسلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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