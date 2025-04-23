صحة غزة تستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدرة

أعربت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استنكارها استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.

الاحتلال الإسرائيلي مستمر في العدوان على غزة



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء: قصف الاحتلال ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل مستشفى الدرة.



وأضافت: الاحتلال لم يكتف بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة بل يمعن في حرمانهم من الحياة ونجدد مطالبتنا للجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال.

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