استشهاد 28 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد 28 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 22 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: إن 39 شهيدا و105 مصابين نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الشوارع ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.



وأكدت: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و305 شهداء، والجرحى 117 ألفا و96 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023، وعددد الشهداء منذ 18 مارس بلغ 1928 والجرحى 5055.

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