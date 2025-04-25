صندوق التنمية الحضرية يوجه تحذيرًا عاجلًا للحاجزين

حذر صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، بأن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعة له يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو مكاتب المبيعات الرسمية والمتواجدة داخل مشروعات صندوق التنمية الحضرية بمختلف المحافظات.

وأوضح أن صندوق التنمية الحضرية غير مسئول عن أية حجوزات أو تداول استمارات حجز أو كراسات طرح أو مواقع إلكترونية للحجز تتم على خلاف ذلك.

وأكد أن قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (15444) وكذلك صفحاته الرسمية على الفيس بوك أو أرقام الواتساب المعلنة على الصفحة للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم.

وشدد على أن التنازلات عن الوحدات السكنية لا تتم إلا من خلال التوجه لمقر الصندوق واتباع الاجراءات المنصوص عليها وأي تنازل يتم دون إخطار صندوق التنمية الحضرية لا يعترف به ولا يمثل ذلك أي مسئولية على الصندوق.

وأضاف أنه بشأن ادعاء بعض المواطنين بوجود سماسرة أو كراسات أو استمارات طرح. فإن الصندوق يهيب المواطنين توخى الحذر وعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص، حيث لا يوجد لهم أي صلة بصندوق التنمية الحضرية نهائيًا ولا يوجد أي ربط بأي صفة، وذلك حرصًا على المواطنين من الوقوع في أي عمليات نصب من هؤلاء الأشخاص غير المعروف هويتهم.

كما أن صندوق التنمية الحضرية ليس لديه مشروعات بمحافظة القاهرة إلا المشروعات التالية:

- الواحة ڤيو (مدينة نصر)

- الفسطاط ڤيو

- تيوليب داره (المعصرة)

وأي مشروعات أخرى غير تابعة لصندوق التنمية الحضرية.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص موقف العملاء المرفوضين بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا التعاون أسفر عن عقد عدد من الاجتماعات ما بين المختصين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن التنسيق بين الجانبين بشأن وضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء سواء لصاحب الطلب أو الزوج/ الزوجة، والتي تسهل وتيسر عليهم استيفاء الإفادات المطلوبة من جانب شركات الكهرباء ومن ثم استكمال أوراقهم ورفعها على الموقع الإلكتروني لدراستها من جانب الصندوق واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر.

مراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن هذه الاجتماعات أسفرت عن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر - بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع - بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، بحيث يتضمن البيان المرسل الرقم القومي للمواطن، موضحًا معه نوع النشاط واسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، إضافة إلى رابط إليكتروني يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بحيث يسهل عليهم التوجه للشركة المسجلين بها لاستخراج الإفادة المطلوبة.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.

استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات

وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يرسل رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين ابتداءً من ٣٠ أبريل الجاري، ويمكن للمواطنين زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق ابتداءً من ٤ مايو المقبل للتعرف على شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين تبدأ في ٤ مايو تنتهي في ١٨ مايو ٢٠٢٥.

وأكدت مي عبد الحميد أن فترة التظلمات لباقي المواطنين المرفوضين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 سوف تنتهي في موعدها المقرر مسبقًا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٥.

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