إغلاق جزئي بالتناوب لكوبري 6 أكتوبر بالجيزة لإجراء أعمال صيانة

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال صيانة وتجديد الفواصل العرضية لوصلة كوبري 6 أكتوبر الواقعة في نطاق المحافظة، وذلك بهدف تسهيل حركة سير المركبات وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت المحافظة أن مديرية الطرق والنقل ستقوم بتنفيذ هذه الأعمال على مرحلتين تتطلبان إغلاقًا جزئيًا بالتناوب لوصلة الكوبري في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام.



تفاصيل مراحل الإغلاق الجزئي



المرحلة الأولى: تشمل الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي والمتجه نحو القاهرة. سيبدأ الإغلاق الجزئي لهذه المرحلة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ويستمر حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، وستكون الأعمال مستمرة على مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.



المرحلة الثانية: تشمل الاتجاه القادم من القاهرة والمتجه إلى الدقي (وتحديدًا من منزل المصل واللقاح وحتى منزل شارع الدقي). سيبدأ الإغلاق الجزئي لهذه المرحلة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 ويستمر حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 3 مايو 2025، وستكون الأعمال أيضًا مستمرة على مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.



وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتسيير الحركة المرورية بسلاسة قدر الإمكان. وقد تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، بالإضافة إلى الكشافات والطواحين الضوئية، في محيط منطقة الأعمال بالكامل لتنبيه قائدي المركبات، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة وتوجيه السائقين.



وناشدت محافظة الجيزة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور واللوحات الإرشادية الموجودة في محيط الأعمال، والقيادة بحذر لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، وتفادي الازدحام المروري قدر الإمكان خلال فترة تنفيذ الأعمال.



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