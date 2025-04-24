لأول مرة، اليوم إجراء انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية

اللجنة الأولمبية، تقام اليوم الخميس، انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين، والتي تقام لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات في الـ11 ظهرًا، بمقر اللجنة الأولمبية في مدينة نصر، بمشاركة 370 لاعبًا ولاعبة لهم حق التصويت والانتخاب.

وتشهد الانتخابات المقرر لها اليوم الخميس، ترشح 22 لاعبًا أولمبيا، بواقع 14 لاعبًا و8 لاعبات يمثلون 22 اتحادًا رياضيًّا.

وتتكون لجنة اللاعبين من 5 أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات المقرر إقامتها اليوم الخميس.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قد قرر إقامة انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية وذلك طبقا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية شروط الترشح لخوض الانتخابات للاعبين الذي شاركوا على المستوى الدولي والأولمبي خلال فترة دورات الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.

وضمت شروط الترشح ألا يكون المرشح تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

وأضيف لشروط الترشح لعضوية لجنة اللاعبين ألا يقل عمر اللاعب أو اللاعبة عن 18 عامًا.

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