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رياضة

أيمن علي ينسحب من انتخابات اللجنة الأولمبية وحسم مقاعد العضوية بالتزكية

اللجنة الأولمبية،
اللجنة الأولمبية، فيتو

اللجنة الأولمبية، قرر أيمن علي رئيس اتحاد الدراجات، الانسحاب من انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، المقرر إقامتها يوم 25 أبريل الجاري، بمقر اللجنة الأولمبية في مدينة نصر.

وجاء انسحاب أيمن علي ليحسم انتخابات مقاعد عضوية اللجنة الأولمبية بالتزكية، بعد وصول العدد إلى 8 مرشحين، وهو عدد مقاعد العضوية.

وتضم مقاعد العضوية في اللجنة الأولمبية كلا من:

محمد عبد المقصود (رئيس اتحاد رفع الأثقال).

مجدي اللوزي (رئيس اتحاد الملاكمة).

أشرف حلمي (رئيس اتحاد تنس الطاولة).

أحمد كامل (رئيس اتحاد الكانوي والكياك).

أشرف فرحات (رئيس اتحاد الهوكي).

آمنة الطرابلسي (رئيس اتحاد الإسكواش).

محمد محمود (نائب رئيس اتحاد المصارعة).

طارق السعيد (نائب رئيس اتحاد كرة السلة).

وتقام انتخابات اللجنة الأولمبية يوم 25 أبريل الجاري بمقر اللجنة في مدينة نصر، ويحق للتصويت، 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوت للبرلمانية آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.

بالتزكية، ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية المصرية

تجدر الإشارة إلى أن المهندس ياسر إدريس فاز رسميا برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بعد الإعلان رسميا عن غلق باب الترشح على الانتخابات التي تجرى يوم 25 أبريل الجاري وعدم تقدم أحد لمنافسته، ليتم حسم ذلك المنصب بالتزكية بجانب 5 مقاعد أخرى.

وفاز ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس بالتزكية أيضًا كل من: المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني، كما حسم منصب السكرتير العام حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز محمد مطيع، وأخيرًا فاز شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

 

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اللجنة الأولمبية أيمن علي عضوية اللجنة الأولمبية محمد عبد المقصود مجدي اللوزي أيمن علي رئيس اتحاد الدراجات

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