تحت أنظار محمد شريف، القادسية يخطف تعادلا مثيرا من الخليج في الدوري السعودي

الدوري السعودي، خطف فريق القادسية السعودي تعادلا مثيرا أمام الخليج، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

سجل فابيو مارتينيز هدف فريق الخليج الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وجاء هدف التعادل لفريق القادسية في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب جوليان كينيونيس.

شهدت المباراة غياب محمد شريف لاعب الخليج، حيث اكتفى بالجلوس على مقاعد بدلاء فريقه، إذ لم يدفع اليوناني جيورجوس دونيس بالمهاجم المصري مثل عادته بمشاركة شريف بدلًا من عبد الله السالم.

ترتيب القادسية والخليج في الدوري السعودي

بتلك النتيجة، رفع فريق القادسية رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الخليج إلى النقطة 34 بالمركز العاشر.

الأخدود يتغلب على الخلود بهدف في الدوري السعودي

فيما خطف فريق الأخدود فوزا صعبا على مضيفه الخلود، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

سجل اللاعب سافيور جودوين هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الأخدود في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة إصابة قوية للبرازيلي بيتروس لاعب الفتح، حيث غادر في الدقيقة 40، ليدخل بدلا منه عوض خميس.

بتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

تعادل الرياض والفتح 2/2 في الدوري السعودي

فيما انتهت مواجهة الرياض والفتح، بالتعادل 2/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

سجل اللاعب توزي الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 20، مستغلا تمريرة من زميله فايز سليماني، قبل أن يتعادل الفتح في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق محمد أمين سباعي.

وجاء الهدف الثاني لفريق الرياض عن طريق اللاعب فايز سليماني في الدقيقة 49، لكن سفيان بن دبكة تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 53.

ترتيب الرياض والفتح في الدوري السعودي

بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل رصيد الفتح إلى 30 نقطة بالمركز الثالث عشر.

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