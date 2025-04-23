عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بحضور الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع “فيتو”، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه المنظومة الرياضية والشبابية في مصر.

جاء اللقاء لعرض الإجراءات التي تمت في ضوء حوكمة وضبط المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرياضة كأحد المكونات المحورية في بناء الإنسان المصري، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنظومة الرياضية، تشمل حوكمة المؤسسات الرياضية، وتحسين بيئة العمل الإداري، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُعزز من قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وشدد وزير الشباب والرياضة على استمرار الدولة في دعم المؤسسات الرياضية والأندية والاتحادات، بما يضمن تطوير الأداء الفني والإداري، وفتح آفاق جديدة للرياضيين الموهوبين، وتوفير البيئة المناسبة لاكتشافهم وصقل مهاراتهم من خلال برامج علمية ومشروعات قومية متكاملة.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وكشف الوزير عن وجود التعديلات المقترحة والتي لم يتم الانتهاء من صياغتها على قانون الرياضة، والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وضمان استقلالية الهيئات، مع الحفاظ على التوازن بين دور الدولة ودور الجمعيات العمومية، مؤكدًا أن تلك التعديلات تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة في التحديث المستمر لكافة التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وأشار إلى أن مصر تواصل استعداداتها لاستضافة عدد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الإمكانيات المصرية، ويضع الرياضة المصرية في صدارة المشهد العالمي، منوهًا بأن هذه البطولات تُعد فرصة كبيرة لترويج السياحة الرياضية وتعظيم العائد الاقتصادي.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وأوضح الوزير أن الرياضة أصبحت أحد المحركات الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ الانتماء الوطني، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام المصري كحلقة وصل بين الدولة والجماهير، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لنقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه على أرض الواقع، ومواجهة الشائعات، ودعم قيم العمل والانتماء والتفوق.

وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير ورؤساء التحرير، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا الرياضية الراهنة، والتأكيد على دعم رؤية الدولة نحو بناء جيل رياضي قادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية وتحقيق الإنجازات.

وعقب اللقاء، اصطحب وزير الشباب والرياضة رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية في جولة تفقدية داخل المركز الأولمبي بالمعادي، حيث استعرض سيادته إمكانيات المركز وتجهيزاته المتطورة، مشيرًا إلى دوره المحوري في إعداد الأبطال الرياضيين وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية، بما يعكس استراتيجية الدولة في الارتقاء بالمنشآت الرياضية وتقديم الدعم الكامل للرياضيين.

وزيرا الرياضة والطيران يبحثان سبل دعم أبطال الإسكواش

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم أبطال مصر في لعبة الإسكواش، بحضور رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

جاء اللقاء في ظل النجاحات المتتالية التي يحققها لاعبو ولاعبات الإسكواش المصري على المستوى الدولي، وحرصًا على توفير أفضل الظروف لهم للمشاركة في البطولات الخارجية ورفع اسم مصر عاليًا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل إجراءات السفر والتنقل للاعبين، وتقديم الدعم اللوجستي والفني لهم بالتنسيق بين الوزارتين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالألعاب الفردية التي تحقق إنجازات عالمية، وعلى رأسها الإسكواش، مشيدًا بدور الاتحاد المصري للإسكواش في إعداد جيل متميز من الأبطال الذين يتصدرون التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، أبدى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لأبطال الإسكواش، سواء من خلال جدولة الرحلات أو تقديم خدمات مميزة بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، بما يضمن راحة اللاعبين ويساعدهم على تحقيق أفضل أداء في المنافسات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.