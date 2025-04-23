الأربعاء 23 أبريل 2025
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تعليمات هامة من مصر للطيران للمسافرين بشأن تطبيق التوقيت الصيفي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.

تعليمات هامة من مصر للطيران للمسافرين تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي

وناشدت مصر للطيران جميع عملائها ضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف المطارات المصرية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر. 
 

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