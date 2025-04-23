البيت الأبيض: الرئيس ترامب لم يطلب من أوكرانيا الإقرار بشيء متعلق بجزيرة القرم

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب من أوكرانيا الإقرار بشيء متعلق بجزيرة القرم ولم يطلب أحد منهم ذلك.

كما أوضح البيت الأبيض، أن ما تطلبه الولايات المتحده الأمريكية هو الجلوس إلى طاولة التفاوض والإقرار بأن الحرب الوحشية أخذت وقتا طويلا.

وأوضح البيت الأبيض، أنه لإبرام اتفاق جيد ينبغي على الطرفين أن يغادرا المفاوضات وهما غير مسرورين بعض الشيء.



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