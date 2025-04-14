التنظيم والإدارة: أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات مستمرة يوم 24 أبريل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن استمرار أعمال الامتحانات للمتقدمين في مسابقتي شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (رياضيات)، وشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد، بمركز تقييم القدرات والمسابقات في مواعيدها المقررة مسبقًا.

عيد تحرير سيناء

وأوضح الجهاز أن هذه الامتحانات لن تتأثر بالاجازة الرسمية التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدلًا من يوم الجمعة الموافق ٢٥ أبريل الجاري، بمناسبة عيد تحرير سيناء.



وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة لموعد امتحانهم الموضح على بوابة الوظائف الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالحضور قبل الموعد المقرر لهم بساعتين.

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