لا للإنكار، انطلاق موكب المشاعل لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية (صور)

شارك مئات الآلاف من الأرمن، فى "موكب المشاعل" والذى انطلق من ساحة الجمهورية متوجها الي النصب التذكاري تسيتسيرناكابيرد في العاصمة الأرمنية يريفان، لاحياء ذكرى الإبادة الجماعية الأرمنية الـ 110، وذلك تحت شعار “لا للإنكار”.

أول عملية إبادة جماعية

تعود هذه الأحداث إلى فترة الحرب العالمية الأولى.. ويقول الأرمن إن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير القسري، بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب.

ويعتبر المؤرخون ما حدث للأرمن يعد أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين.

ويقدر مؤرخون أن حوالي مليوني أرمني كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914. وبحلول عام 1922، انخفض عددهم إلى 400 ألف فقط.

ويقول الأرمن إن الآلاف من أسلافهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات. وسيق كثير منهم لمسافات طويلة عبر الجبال والسهول بلا طعام أو شراب. فكان من لم يُقتل في "المذابح" مات جوعًا أو عطشًا أثناء عملية الترحيل إلى الصحراء في سوريا.

جدير بالذكر أن المحامي البولندي اليهودي رفايل ليمكن، هو أول من استخدم لفظ "إبادة جماعية" بعد دراسته للأحداث التي مر بها الأرمن في الدولة العثمانية. لكنه استخدم المصطلح لأول مرة عام 1943، في وصف ما مر به اليهود في ألمانيا النازية.

أحياء ذكرى الإبادة الجماعية الأرمنية

وفي يوم ٢٤ أبريل من كل عام يجتمع الآلاف من الأرمن حول النصب التذكاري في تسيتسيرناكابيرد لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية، من خلال وضع باقات الزهور حول النصب التذكاري، احتراما وتكريما للضحايا الأبرياء من الأرمن، وأن الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية الأرمنية هي في المقام الأول قضية أمن قومي بالنسبة لأرمينيا.

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