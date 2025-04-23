موسم حصاد القمح، الذهب الأصفر يزين حقول بورسعيد وسط فرحة المزارعين (صور)

احتفل مزارعون بقرى جنوب محافظة بورسعيد، بحصاد محصول القمح، اليوم الأربعاء، وذلك بمنطقة مشروع ناصر.

حصاد القمح ببورسعيد وسط فرحة المزارعين، فيتو

القمح يزين جنوب بورسعيد وسط فرحة المزارعين بموسم الحصاد

وأوضح المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت ٩٥٣٥ فدانًا، وهي مساحة جيدة مقارنة بطبيعة الأراضي ذات الملوحة المرتفعة في جنوب المحافظة، والتي تم تحويلها تدريجيًا إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مما يعد نقلة نوعية في تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة.

حصاد القمح ببورسعيد وسط فرحة المزارعين، فيتو

وأضاف تويج أنه تم استخدام أصناف عالية الجودة من القمح، مما ساهم في زيادة الإنتاجية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ارتفع متوسط الإنتاج من ٨-١٠ أردب للفدان إلى ما بين ١٤ و١٦ أردب، وقد يصل في بعض الأراضي إلى ٢٥ أردب للفدان. وتُقدر الكمية المتوقع إنتاجها هذا الموسم بحوالي ١٥ ألف طن، سيتم توريدها لتلبية احتياجات المحافظة.

حصاد القمح ببورسعيد وسط فرحة المزارعين، فيتو

وأكد أن موسم الزراعة هذا العام كان مميزًا بفضل الاستعداد المبكر الذي بدأ في سبتمبر الماضي، من خلال توفير التقاوي المعتمدة، وتنظيم ندوات إرشادية بالتعاون مع المراكز البحثية، إلى جانب نجاح مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية، ما جعل بورسعيد من بين أفضل ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية في هذا المجال. كما بلغت نسبة صرف الأسمدة المقررة عبر “كارت الفلاح” 100٪.

من جانبهم، أعرب المزارعون عن سعادتهم بزيارة المحافظ، ووجهوا له الشكر على دعمه المتواصل وحرصه على التواجد الميداني لمتابعة أعمالهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل دفعة معنوية قوية لهم وتُعد تتويجًا لجهودهم على مدار الموسم الزراعي.

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