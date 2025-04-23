بدء موسم حصاد تقاوي القمح بمزرعة جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بدء موسم حصاد محصول تقاوي القمح بالمزرعة التدريبية البحثية بمدينة سوهاج الجديدة التابعة لكلية الزراعة بالجامعة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، الدكتور خلف همام عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بالمزرعة.

وقال النعماني أنه تم حصاد محصول القمح علي مساحة 20 فدان بمزرعة المقر الجديد، حيث تم حصد صنف جميزة على مساحة قدرها 11 فدان مخصصة لإنتاج التقاوي للمساعدة في اكتفاء السوق المحلي السوهاجي من تقاوي القمح المحسنة وراثيا، مضيفًا أن المزرعة تشمل عددًا من المحاصيل الحقلية مزروعة على مساحة 41 فدان تتشكل من مساحات 20 فدان قمح لإنتاج التقاوي، 7 فدان برسيم بلدي، 6 فدان برسيم حجازي، و8 فدان دراوا للأعلاف.

وأوضح الدكتور خلف همام أن كلية الزراعة تلعب دورًا رياديًا ومتميزًا في التنمية الزراعية وفي المشروعات البحثية التنموية بكافة مجالاتها، كما تحرص على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي لها من خلال المشاركة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، بالإضافة إلى استحداث نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي، وحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال نشر البحوث العلمية وتعميمها في شتى المجالات الزراعية.

وذكر الدكتور محمد عرابي أن مزرعة الفاكهة بالمقر الجديد، تتكون من 22 فدان ليمون، 5 فدان نخيل سيوي، 15 فدان برتقال وفدان عنب بلدي، بالإضافة إلى مزرعة الخضر على مساحة 1.5 فدان تزرع بالبامية والفلفل، كما خصصت الجامعة مساحة 15 فدان بالمزرعة لإجراء التجارب والبحوث الزراعية.

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