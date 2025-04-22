وزير الاتصالات يغادر إلى دبي للمشاركة في فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى"

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء متوجهًا إلى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة على مدار يومين فى فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى" Machines Can See 2025، والتى تعقد ضمن فعاليات "أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي" وتُعد أكبر قمة سنوية معنية بمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات فى مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

تنعقد القمة يومى 23 و24 أبريل فى "متحف المستقبل" بهدف مناقشة الرؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على أهمية تسخير الذكاء الاصطناعى لبناء عالم أكثر أمنًا واستدامة، وذلك بمشاركة 5000 من قادة صناعة الذكاء الاصطناعى، بما فى ذلك وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، بالإضافة إلى كبار الباحثين الأكاديميين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.



وتأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القمة تلبية للدعوة الموجهة له من عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر، عددًا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين، ومسؤولى بنوك وشركات عالمية عاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض فرص الاستثمار فى مصر.

الجدير بالذكر أن القمة تُعقد ضمن فعاليات "أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي" الذى يُقام خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبي.

حوكمة الذكاء الاصطناعي



وتتناول القمة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من أبرزها: حوكمة وتنظيم الذكاء الاصطناعي، بما فى ذلك الأطر الأخلاقية والقانونية لاعتماد تقنياته، ودوره فى التحول الاقتصادى عبر الرقمنة والابتكار فى الأسواق الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية لإعداد الجيل القادم من المتخصصين، وتعزيز الذكاء الاصطناعى المسؤول والآمن، وتطبيقاته فى مجالات الصناعة، والرعاية الصحية، والتنقل، والمدن الذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.