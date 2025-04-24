الخميس 24 أبريل 2025
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سياسة

مرقس البهجوري، بطريرك الصراع والتجديد.. حين صرخ الصعيد وهدأت القاهرة

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تذكار نياحة البابا مرقس السادس، البطريرك رقم 101 في ترتيب بطاركة الكنيسة.

 

قصة البابا مرقس السادس

ويُعرف البابا مرقس السادس باسم "مرقس البهجوري"، نسبة إلى مسقط رأسه في بهجورة، وقد ترهب في دير القديس أنطونيوس. تولى السدة المرقسية في يوم 15 برمودة سنة 1362 ش (الموافق 20 أبريل 1646م) في احتفال ترأسه الأنبا خرستوذولو أسقف بيت المقدس، عقب وفاة سلفه البابا متاؤس الثاني.

وقد جاء اختياره بتوافق بين المعلم بشارة، أحد كبار الأراخنة، وجماعة من أقباط مصر، غير أن علاقة البابا الجديد بالمعلم بشارة سرعان ما شابها التوتر والصراع.

ومن أبرز قرارات البابا مرقس السادس، إصداره أمرًا يُلزم الرهبان بالعودة إلى أديرتهم ومنعهم من الإقامة في العالم، وهو ما أثار سخطهم، حتى أن أحدهم، ويدعى الراهب "قدسي"، حرّك شكوى لدى والي مصر، اتهم فيها البابا زورًا بتعذيب الناس حتى الموت. لكن التحقيقات برأت البابا من التهم، وإن اضطر لدفع غرامة ساهم في تسديدها وجهاء الدولة آنذاك.

وشهد عهده أيضًا تشديدًا على الأقباط، حيث صدر قرار بمنعهم من ركوب الخيل وارتداء الملابس الفاخرة كالطواقي الحمراء والقفاطين المطرزة، وقُيدوا بارتداء قفاطين زرقاء بطول عشرين ذراعًا.

وفي رحلة مثيرة للجدل، غادر البابا القاهرة إلى الصعيد، حيث أقام أربع سنوات جمع خلالها أموالًا ضخمة، وسط انتقادات شديدة من الأساقفة والكهنة والعلمانيين بسبب ما وُصف باندفاعه وتهوره، قبل أن يعود إلى القاهرة ويتصالح مع خصمه القديم المعلم بشارة، ويستقيم حاله لاحقًا.

من إنجازاته العمرانية، بناء قاعة للصلاة بدير راهبات كنيسة العذراء بحارة زويلة، حيث عثر أيضًا على خمس أوانٍ زجاجية مملوءة بالميرون المقدس وزقين من العصور القديمة، تم حفظها في الكنيسة ذاتها.

تنيح البابا مرقس السادس في 15 برمودة سنة 1372 ش (الموافق 20 أبريل 1656م)، بعد أن قضى عشرة أعوام في البطريركية، ودفن في كنيسة الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة. وقد عاصر خلال حبريته كلًا من السلطان العثماني إبراهيم الأول ومحمد الرابع، وخلت الكرسي البابوية بعد وفاته لأكثر من أربع سنوات.

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