13 مشروع تخرج لآداب إعلام الزقازيق تتناول قضايا وطنية ومجتمعية (صور)

قدّمت شعبة الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام، كلية الآداب جامعة الزقازيق، محافظة الشرقية 13 مشروع تخرج تنوعت بين الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والوثائقية، إلى جانب البرامج التلفزيونية، للعام الجامعي الحالي في إطار دعم الدولة لجهود التعليم وإعداد كوادر إعلامية واعية ومبدعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عبد الرازق، عميد الكلية،والدكتورة هبة محمد علي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

افلام وثائقية وروائية وتسجيلية ضمن مشروعات تخرج إعلام الزقازيق،فيتو

افلام وثائقية وروائية وتسجيلية ضمن مشروعات تخرج إعلام الزقازيق،فيتو

قضايا وطنية ومجتمعية محورية

ركزت مشروعات هذا العام على قضايا وطنية ومجتمعية محورية، أبرزها دعم المبادرات الرئاسية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الإبداع والاندماج في مجالات التكنولوجيا، في إطار حرص قسم الإعلام على مواكبة توجهات الدولة ودعم جهودها نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

افلام وثائقية وروائية وتسجيلية ضمن مشروعات تخرج إعلام الزقازيق،فيتو

ويشرف على المشروعات الدكتور محمود عبد اللطيف، المشرف الأكاديمي، الذي أكد أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مشروعات التخرج في إعداد إعلاميين يمتلكون أدوات التأثير والمعرفة، وقادرين على خدمة المجتمع بمهنية ووعي.

افلام وثائقية وروائية وتسجيلية ضمن مشروعات تخرج إعلام الزقازيق،فيتو

ومن المقررأن تُعقد فعاليات مناقشة وتقييم مشروعات الدفعة الأربعين خلال شهر مايو المقبل، بقاعة المنتديات في الحرم الجامعي، بحضور نخبة من كبار الإعلاميين وصنّاع السينما والفن، ضمن تقليد سنوي يُعنى بدعم الإبداع الطلابي، وتكريم المواهب المتميزة.

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