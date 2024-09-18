الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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جامعة الزقازيق بقائمة 2٪ من علماء العالم في قائمة ستانفورد الأمريكية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق عن إدراج ٥١ عالمًا من أساتذة جامعة الزقازيق في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد جامعة القاهرة 

الزقازيق ضمن قائمة 2% من علماء العالم طبقا لستانفور الامريكية -فيتو

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الترتيب ياتى على مستوى الجامعات المصرية 

وقال رئيس الجامعة ان ذلك الترتيب على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد الأساتذة المدرجة أسماؤهم، وفقًا للدراسة الصادرة عن جامعة ستانفورد لأفضل 2%عالم لعام ٢٠٢٤وذلك طبقًا لمؤشرات الاقتباس المركبة لتحتل الجامعة مكانة عالية للعام الثالث على التوالي بأكبر عدد علماء بالجامعة.

الزقازيق ضمن قائمة 2% من علماء العالم طبقا لستانفور الامريكية -فيتو

الدكتور خالد الدرندلى يهنئ  الفائزين 

ووبدوره تقدم  الدكتورخالد الدرندلى رئيس الجامعة بخالص التهنئة للأساتذة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم في التخصصات الرئيسية والفرعية بالجامعة مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة الزقازيق فى المحافل الدولية.

الزقازيق ضمن قائمة 2% من علماء العالم طبقا لستانفور الامريكية -فيتو

الدكتور ايهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة 

ومن جانبه أشار الدكتورإيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قائمة أفضل العلماء حول العالم التي نشرت فى أكتوبر العام الماضي ضمت ٤٣عالمًا من جامعة الزقازيق، وهذا العام حققت إدراج ٥١ عالمًا بزيادة ثمانية عالمًا من علماء الجامعة، مؤكدًا تفوق الزقازيق في مجالات التصنيف المتعددة والتي تأتي من مؤسسات علمية موثوق بها.

الزقازيق ضمن قائمة 2% من علماء العالم طبقا لستانفور الامريكية -فيتو

ترتيب كليات الجامعة ضمن قائمة ستانفور

وأضاف الدكتورأحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال أن ترتيب الكليات ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية ان حظيت    كلية العلوم ضمت ١٥ عالمًا، وكلية الطب البيطرى ١٣ عالمًا، وكلية الزراعة ١١ عالمًا، وكلية الهندسة ضمت ٦ علماء، وكلية الصيدلة ٣ علماء، والحاسبات والمعلومات عالمان، بينما كلية الطب البشرى عالمًا واحدًا.

الزقازيق ضمن قائمة 2% من علماء العالم طبقا لستانفور الامريكية -فيتو

علماء من مختلف يلدان العالم فى 22 مجالا

وقال  هذه القائمة تضم علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوع و176 تخصصًا فرعيًا، حيث تم نشر نتائج قائمة مؤشرات الاقتباس المركب لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloSBiology النسخة الأولى بالعام قبل الماضي 

 

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استخراج مؤشرات متنوعة بعذة القائمة 

بالاضافة الى نسخة العام الماضى تم نشرها يوم 19 أكتوبر، وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

 

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الدكتور خالد الدرندلى رئسش جامعة الزقازيق ادراح 51 من الاساتذة بجامعة الزقازيق قائمة اقضل 2 من العلماء العلماء حول العالم المرتبة الثانية بعد جامعة القاهرة

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