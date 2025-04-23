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رياضة

داري: سنقاتل أمام صن داونز للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وإسعاد الجماهير

أشرف داري
أشرف داري

أكد المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية المارد الأحمر لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال داري في تصريحات عبر المنصات الرسمية للنادي الأهلي: “الأهلي مستعد بكل قواه لمواجهة صن داونز، فنحن نملك مجموعة من اللاعبين أصحاب إمكانيات فنية عالية، ونلعب بروح الجماعة وبقلب رجل واحد”.

وأضاف مدافع الأهلي: “هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال من أجل إسعاد جماهيرنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام  صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي بعد غد الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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