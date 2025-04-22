القوات المسلحة تستقبل وفدا أوغنديا برئاسة المفتش العام لوزارة الداخلية

استقبل مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة، وفدًا أوغنديًا يترأسه الجنرال كاهيندا أوتافير المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية، وذلك للتعرف على منظومة العمل الفنى بالمجمع، وهذا في إطار حرص القوات المسلحة على دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بكافة المجالات.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي لآليات العمل بالمجمع واتباعه لأحدث النظم التكنولوجية التي تمكنه من تنفيذ ما يكلف به من مهام على أكمل وجه، كما قام بجولة تفقدية لعدد من خطوط الإنتاج بالمجمع.

وفى ختام الزيارة أشاد المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية بما شاهده الوفد من منظومة علمية وفنية متكاملة وعنصر بشري قادر على إنجاز مهامه بأقصى درجات الإحترافية.

وتابع أن هذا الصرح يعكس مدى اهتمام القوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة للارتقاء بمنظومة الدعم الفنى وتطويعها لخدمة الوطن.

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