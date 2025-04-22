الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تستقبل وفدا أوغنديا برئاسة المفتش العام لوزارة الداخلية

القوات المسلحة تستقبل
القوات المسلحة تستقبل وفدا أوغنديا

 استقبل مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة، وفدًا أوغنديًا يترأسه الجنرال كاهيندا أوتافير المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية، وذلك للتعرف على منظومة العمل الفنى بالمجمع، وهذا في إطار حرص القوات المسلحة على دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بكافة المجالات.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي لآليات العمل بالمجمع واتباعه لأحدث النظم التكنولوجية التي تمكنه من تنفيذ ما يكلف به من مهام على أكمل وجه، كما قام بجولة تفقدية لعدد من خطوط الإنتاج بالمجمع.

 وفى ختام الزيارة أشاد المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية بما شاهده الوفد من منظومة علمية وفنية متكاملة وعنصر بشري قادر على إنجاز مهامه بأقصى درجات الإحترافية. 

وتابع أن هذا الصرح يعكس مدى اهتمام القوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة للارتقاء بمنظومة الدعم الفنى وتطويعها لخدمة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوات المسلحة النظم التكنولوجية خدمة الوطن خطوط الإنتاج تبادل الخبرات
ads

الأكثر قراءة

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

السيسي مجددا التعازي في وفاة البابا فرانسيس: الإنسانية خسرت قامة كبيرة

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

السيسي: الكلمات وحدها لا تكفي لإحداث تأثير بالمجتمع بل يجب أن تُترجم إلى أفعال

إعلامية لبنانية تكشف عن علاقة حب تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، الإمام جلال الدين السيوطي صاحب الـ 1000 كتاب

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية