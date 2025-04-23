شرط عدم انضمام أوكرانيا للناتو، تفاصيل الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بوجود وثيقة أمريكية تتضمن تعهدا لروسيا بعدم انضمام أوكرانيا للناتو.

وأوضحت “أكسيوس” الأمريكية، أن الوثيقة الأمريكية تتكون من صفحة واحدة وتتضمن اعترافا بسيادة روسيا على القرم والمناطق التي ضمتها.

كما تتضمن تعهدًا لروسيا بعدم انضمام أوكرانيا للناتو، وكذلك رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ 2014.

وتعتبر وثيقة أمريكا محطة زابوريجيا النووية أرضا أوكرانية لكن إدارتها ستكون أمريكية، كما تتضمن تعويضات ومساعدات لأوكرانيا من أجل إعادة الإعمار.

وتنص الوثيقة أيضا على ضمانات أمنية أوروبية لأوكرانيا وإمكانية نشر قوات حفظ سلام، وتوفر ضمانات لتدفق نهر دنيبرو لأوكرانيا بلا عوائق روسية.

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