محافظ الجيزة يطلق خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لبحث وتطوير آليات الارتقاء بكفاءة منظومة النظافة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمات متميزة في هذا القطاع الحيوي.



وخلال اللقاء، أكد المحافظ على الأهمية القصوى لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لمنظومة النظافة، موضحا أن هذه القاعدة ستضم كافة الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك الكوادر البشرية، والمعدات والآليات المستخدمة، وخطط توزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء الميداني للعاملين في قطاع النظافة، كما شدد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل للمدخلات والمصروفات الخاصة بقطاع النظافة، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية والوصول إلى المستوى الأمثل من الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.



وفي سياق متصل، لفت المحافظ إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في مجال الجمع السكني للمخلفات في عدد من الوحدات المحلية بالمراكز، والتي أثمرت عن تحسين ملحوظ في كفاءة العمل، مؤكدا أنه يجري حاليًا دراسة إمكانية تعميم هذه التجارب في مناطق أخرى بالمحافظة، مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات أو مقترحات لتطويرها وضمان تحقيق أفضل النتائج.



وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة خطط العمل الجارية في قطاع النظافة، ووجه بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني ومدى التزامها ببنود العقود المبرمة معها. كما أكد على أهمية التفعيل الفعال لآليات الجمع المنزلي للمخلفات، لما له من تأثير إيجابي مباشر على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري العام للمحافظة.



وكلف المحافظ بتعزيز دور إدارة المخلفات في الأحياء والمراكز والمدن، وتفعيل دور نواب رؤساء الأحياء والمراكز المكلفين بملف النظافة، بالإضافة إلى تكثيف الرصد الميداني الدوري لحالة النظافة في جميع المناطق وعدم السماح بوجود أي بؤر لتجمع المخلفات.



وفي ختام تصريحاته، أكد النجار أن جهود الأجهزة التنفيذية وحدها لا تكفي، مشددًا على ضرورة تكاملها مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة، كما وجه بالتأكيد على المحال والمنشآت التجارية بضرورة المشاركة الإيجابية في الحفاظ على نظافة البيئة ووضع صناديق للقمامة أمامها لتحسين حالة النظافة في محيطها، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.



حضر اللقاء نائب المحافظ إبراهيم الشهابي، والسكرتير العام محمد نور الدين، والسكرتير المساعد محمد مرعي، ورئيس هيئة النظافة والتجميل محمد الضبيعي.



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