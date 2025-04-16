اتصال هاتفي يجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن والقندوسي

تلقى أحمد القندوسي، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، اتصالًا هاتفيًّا من الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، للاطمئنان على حالة اللاعب الدولي، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة فاركو بالدوري الممتاز.

وأكد كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب للقندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، أن كل إمكانيات المنتخب المصري متاحة له خلال فترة إصابته من أجل عودته سريعًا للملاعب.

ووجه القندوسي الشكر للكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن، معبرًا عن سعادته البالغة، بهذا الإتصال الهاتفي، ووجه للثنائي الشكر على اهتمامهما بالاطمئنان على حالته الصحية.

إصابة أحمد القندوسي

وتعرض القندوسي لإصابة بكسر في الساق نتيجة تدخل عنيف من ياسين الملاح لاعب فريق فاركو خلال مباراة فاركو مساء السبت الماضي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

غياب القندوسي لنهاية الموسم

وتأكد غياب الجزائري أحمد القندوسي عن مباريات فريقه لنهاية الموسم الجاري بعدما تعرض لكسر في الساق يوم السبت الماضي.

وخضع اللاعب لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تركيب مسامير وشرائح بساقه اليسرى في ظل عنف الإصابة التي تعرض لها، وسيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر؛ مما يؤكد عدم مشاركته مع فريقه في باقي مباريات الموسم الحالي.

000000000

نقل القندوسي إلى المستشفى

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من استاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

ووجه محمد أبو العينين مالك النادي، تعليمات بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر كونسلتو طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.