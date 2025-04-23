نجم ريال مدريد خارج حسابات أنشيلوتي في كلاسيكو كأس إسبانيا

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يدرس الخطة التي سيطبقها أمام برشلونة، السبت المقبل، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن التشكيل الذي بدأ به أنشيلوتي أمام أتلتيك بيلباو يعد مؤشرا على فكرة مدرب ريال مدريد لخطة الكلاسيكو.

لكن مع عودة كيليان مبابي للتشكيل سيكون المدرب الإيطالي مجبرا على التضحية بأحد اللاعبين ممن شاركوا في المباراة الماضية.



وكان مبابي غاب أمام بيلباو بسبب الإيقاف والإصابة معا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو جويس المرشح الأبرز للجلوس على مقاعد البدلاء في الكلاسيكو لصالح مبابي.

وأوضحت أن أغلب مشجعي ريال مدريد يرغبون في مشاركة رودريجو أساسيا في الكلاسيكو، رغم أنه لم يسجل منذ 4 مارس الماضي.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا عن تعيين الحكم ريكاردو دي بورجوس لإدارة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا للموسم الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام في السادس والعشرين من أبريل الجاري على ملعب لاكارتوخا.

وكانت قد أثيرت العديد من التكهنات عن تعيين دي بورجوس خلال الفترة الماضية والذي استقبله ريال مدريد بحالة من الغضب والقلق نظرًا لأخطاء الحكم المتكررة في مباريات الريال السابقة بمختلف المنافسات.

وأدار دي بورجوس ثلاث مباريات كلاسيكو حتى الآن، وأسفرت عن النتائج التالية:

فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1 في كأس السوبر الإسباني عام 2017.

فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-1 في كأس السوبر الإسباني عام 2023.

فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني عام 2023.

أرقام برشلونة دي بورجوس

أدار 31 مباراة للبارسا.

فاز البارسا في 25 مباراة.

خسر في 5 مباريات.

تعادل في مباراة واحدة.

أدار دي بورجوس مع ريال مدريد

25 مباراة للريال.

فاز في 17 مباراة.

تعادل في 4 مباريات.

خسر في 4 مباريات.

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