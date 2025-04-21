بعد تعيينه لإدارة نهائي كأس ملك إسبانيا، أرقام الحكم دي بورجوس مع ريال مدريد وبرشلونة

كأس ملك إسبانيا، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا عن تعيين الحكم ريكاردو دي بورجوس لإدارة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا للموسم الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام في السادس والعشرين من أبريل الجاري على ملعب لاكارتوخا.

وكانت قد أثيرت العديد من التكهنات عن تعيين دي بورجوس خلال الفترة الماضية والذي استقبله ريال مدريد بحالة من الغضب والقلق نظرًا لأخطاء الحكم المتكررة في مباريات الريال السابقة بمختلف المنافسات.

وأدار دي بورجوس ثلاث مباريات كلاسيكو حتى الآن، وأسفرت عن النتائج التالية:

فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1 في كأس السوبر الإسباني عام 2017.

فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-1 في كأس السوبر الإسباني عام 2023.

فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني عام 2023.

أرقام برشلونة دي بورجوس

أدار 31 مباراة للبارسا.

فاز البارسا في 25 مباراة.

خسر في 5 مباريات.

تعادل في مباراة واحدة.

أدار دي بورجوس مع ريال مدريد

25 مباراة للريال.

فاز في 17 مباراة.

تعادل في 4 مباريات.

خسر في 4 مباريات.

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