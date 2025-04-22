الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أنشيلوتي يجهز مفاجأة تكتيكية لبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

 يجهز كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مفاجأة تكتيكية غير متوقعة أمام برشلونة في نهائي كأس الملك، المقرر يوم السبت المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن تحضيرات استثنائية تشمل تعديل التشكيل الأساسي، وربما تغيير النظام بالكامل، في محاولة لسد الثغرات التي ظهرت مؤخرًا، خاصة بعد الخروج المُذل من دوري أبطال أوروبا.

 

أنشيلوتي يغير أفكاره قبل موقعة برشلونة 

وفقًا لتحليل صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنشيلوتي غير راضٍ عن أداء فريقه رغم الفوز على أتلتيك بيلباو مؤخرًا، حيث رأى في تلك المباراة "منصة تجارب" لاختبار خيارات جديدة.

وأكدت الصحيفة أن الإيطالي يعتبر الفريق "هشًا" أمام المنافسين الكبار، مما دفعه لدراسة تغييرات جذرية تشمل، العودة إلى نظام 4-4-2 بدلًا من 4-3-3، حيث سيتم إقصاء رودريجو من التشكيلة بسبب تراجع أدائه الملحوظ (هدف واحد فقط في 20 مباراة).

كما سيتم دمج كيليان مبابي مع فينيسيوس جونيور في الهجوم، وإعادة جود بيلينجهام إلى الجناح.

أزمة الظهير الأيمن والأيسر في ريال مدريد 

أبرز التغييرات غير المتوقعة تتمثل في استخدام أوريلين تشواميني أو إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر، بسبب غياب فيرلاند ميندي المُصاب، وعدم ثقة أنشيلوتي في فران غارسيا.

ورغم اعتراض كامافينجا السابق على اللعب في هذا المركز، إلا أن المدرب الإيطالي يرى فيه الحل الأمثل لمواجهة لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد.

تشير المعلومات إلى أن 8 لاعبين فقط حجزوا مقاعدهم الأساسية في النهائي، وهم: كورتوا، روديجر، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، فينيسيوس، مبابي، وألابا أو كامافينجا، هذه الأسماء الأقرب للبداية، والباقي تحت التقييم.

بينما لا يزال مصير لاعبين مثل لوكا مودريتش وداني سيبايوس غير محسوم، خاصة مع تفضيل أنشيلوتي تشكيل وسط ميدان أكثر صلابة.

في مفاجأة أخرى، يدرس أنشيلوتي إسناد مهمة الظهير الأيمن لـفيدريكو فالفيردي، مستفيدًا من سرعته وقدرته على التغطية الدفاعية، مع منحه حرية الاندفاع لدعم الهجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد برشلونة نهائي كاس ملك اسبانيا أنشيلوتي كارلو انشيلوتي

مواد متعلقة

موقف مبابي من كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي الكأس

صراع بين أنشيلوتي وفليك لتحقيق الثلاثية في كلاسيكو السبت

رابطة الليجا تصفع برشلونة وترفض طلبه

بعد تشخيص إصابته، موقف ليفاندوفسكي من مواجهة برشلونة وريال مدريد
ads

الأكثر قراءة

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

السيسي مجددا التعازي في وفاة البابا فرانسيس: الإنسانية خسرت قامة كبيرة

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

السيسي: الكلمات وحدها لا تكفي لإحداث تأثير بالمجتمع بل يجب أن تُترجم إلى أفعال

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، الإمام جلال الدين السيوطي صاحب الـ 1000 كتاب

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية