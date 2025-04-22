أنشيلوتي يجهز مفاجأة تكتيكية لبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

يجهز كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مفاجأة تكتيكية غير متوقعة أمام برشلونة في نهائي كأس الملك، المقرر يوم السبت المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن تحضيرات استثنائية تشمل تعديل التشكيل الأساسي، وربما تغيير النظام بالكامل، في محاولة لسد الثغرات التي ظهرت مؤخرًا، خاصة بعد الخروج المُذل من دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يغير أفكاره قبل موقعة برشلونة

وفقًا لتحليل صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنشيلوتي غير راضٍ عن أداء فريقه رغم الفوز على أتلتيك بيلباو مؤخرًا، حيث رأى في تلك المباراة "منصة تجارب" لاختبار خيارات جديدة.

وأكدت الصحيفة أن الإيطالي يعتبر الفريق "هشًا" أمام المنافسين الكبار، مما دفعه لدراسة تغييرات جذرية تشمل، العودة إلى نظام 4-4-2 بدلًا من 4-3-3، حيث سيتم إقصاء رودريجو من التشكيلة بسبب تراجع أدائه الملحوظ (هدف واحد فقط في 20 مباراة).

كما سيتم دمج كيليان مبابي مع فينيسيوس جونيور في الهجوم، وإعادة جود بيلينجهام إلى الجناح.

أزمة الظهير الأيمن والأيسر في ريال مدريد

أبرز التغييرات غير المتوقعة تتمثل في استخدام أوريلين تشواميني أو إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر، بسبب غياب فيرلاند ميندي المُصاب، وعدم ثقة أنشيلوتي في فران غارسيا.

ورغم اعتراض كامافينجا السابق على اللعب في هذا المركز، إلا أن المدرب الإيطالي يرى فيه الحل الأمثل لمواجهة لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد.

تشير المعلومات إلى أن 8 لاعبين فقط حجزوا مقاعدهم الأساسية في النهائي، وهم: كورتوا، روديجر، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، فينيسيوس، مبابي، وألابا أو كامافينجا، هذه الأسماء الأقرب للبداية، والباقي تحت التقييم.

بينما لا يزال مصير لاعبين مثل لوكا مودريتش وداني سيبايوس غير محسوم، خاصة مع تفضيل أنشيلوتي تشكيل وسط ميدان أكثر صلابة.

في مفاجأة أخرى، يدرس أنشيلوتي إسناد مهمة الظهير الأيمن لـفيدريكو فالفيردي، مستفيدًا من سرعته وقدرته على التغطية الدفاعية، مع منحه حرية الاندفاع لدعم الهجوم.

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