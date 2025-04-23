الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في الزاوية الحمراء

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالسجن المشدد 5 سنوات.

تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون بتعرضهم للسرقة من قبل عاطلين بدائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض. 


وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الوقائع عاطلين لهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط المتهمين.


وبمواجهتهما اعترافا باحترافهما مزاولة نشاط السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وتمكنوا بتلك الوسيلة من ارتكاب 5 وقائع سرقة.


وضبط بحوزة المتهمين سلاحين عبارة عن مطواة وكذلك و1500 جنيه متبقي من حصيلة نشاطهما الإجرامي ودراجة نارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة الزاوية الحمراء

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