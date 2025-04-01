الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عصابة السطو المسلح بالزاوية الحمراء

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في السطو المسلح وسرقة حقيبة أموال من شخصين بعد استدراجهما ببيع كمية من السجائر 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

 

استدراج شخصين بزعم بيع سجائر، سطو مسلح وسرقة حقيبة أموال فى الزاوية الحمراء 


وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط 5 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاستيلاء على (مبلغ مالى، هاتف محمول، مفتاح سيارة ملاكى) بالإكراه من شخصين عقب إيهامهما ببيع كمية من السجائر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – طبنجة صوت – سلاح أبيض - هاتف محمول ومفتاح سيارة "المبلغ بسرقتهما" – مركبة "توك توك" مستخدمة فى ارتكاب الواقعة).


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزاوية الحمراء مدير أمن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء

مواد متعلقة

ضبط 3 خادمات بتهمة سرقة شقة مُعدة برامج شهيرة في الجيزة

تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات في 15 مايو

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد، رياح مثيرة للأتربة ثاني أيام العيد على هذه المناطق

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

للموظفين، موعد إجازة شم النسيم 2025

أخبار مصر: تحذير عاجل من الأرصاد، مؤلف برنامج قطايف يدافع عن سامح حسين، أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة

قبل ارتفاع أسعار البنزين تعرف على روشتة توفير الوقود بسيارتك

القاهرة تسجل 26 للعظمى، درجات الحرارة ثاني أيام عيد الفطر المبارك في مصر

انفجار قارب يحمل 31 سائحا من روسيا وكازاخستان في تايلاند (صور)

منوعات

المزيد

انفجار قارب يحمل 31 سائحا من روسيا وكازاخستان في تايلاند (صور)

122 مليون زائر للحرمين في رمضان

أول رد فعل من مارين لوبان على الحكم الصادر ضدها

بائع كبدة يجذب الأنظار في وصلة رقص على أغاني المهرجانات بشارع المعز (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

35 جنيها أعلى سعر للسكر في الأسواق ثاني أيام عيد الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في أبريل 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية