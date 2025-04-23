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العياط تعلن "حربا" على البناء المخالف وإزالة فورية للمنشآت غير المرخصة

إزالة المخالفات بالعياط،
إزالة المخالفات بالعياط، فيتو
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 أعلن مركز ومدينة العياط حالة من "الحزم" تجاه مخالفات البناء، مؤكدًا الإزالة الفورية لأي إنشاءات مخالفة تقام بدون ترخيص، بناءً على تعليمات المهندس يس سيد يس، رئيس مركز ومدينة العياط، وفي إطار تطبيق قانون البناء ومواجهة التعديات على الأراضي.
 

وقد شهدت مدينة العياط تنفيذ حملة مكثفة لإزالة المخالفات، حيث تمكنت الوحدات المحلية من رصد وإزالة حالتين من التعدي على الأراضي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في إطار توجيهات رئيس المدينة الصارمة.
 

تفاصيل حملة الإزالة

وتم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية، وذكرت التقارير أن المخالفة تمثلت في بناء غرفة بمساحة تقدر بنحو 20 مترًا مربعًا بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
 

 و بناءً على تعليمات مباشرة من المهندس يس سيد يس، رئيس مركز ومدينة العياط، تم تنفيذ إزالة كاملة لحالة تعدي أخرى على أرض زراعية بناحية قرية البليدة غرب، وأكدت المصادر أنه تم إزالة المخالفة حتى سطح الأرض، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورط في المخالفة.
 

وأكد المهندس يس سيد يس على أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص مركز ومدينة العياط على تطبيق القانون بكل حسم ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو البناء بدون ترخيص، مشددًا على أن تعليمات واضحة صدرت لجميع الوحدات المحلية بالرصد الفوري والتعامل الحاسم مع أي مخالفات بناء جديدة أو قائمة.
 

وناشد رئيس المدينة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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