مي الغيطي ليست الأولى، نجمات مصريات تزوجن من أجانب

احتفلت الفنانة مي الغيطي مؤخرًا بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، الذي أعلن إسلامه مؤخرا، في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور أفراد من عائلتها وعدد من الأصدقاء.

وكانت مي الغيطي أعلنت عن ارتباطها رسميًا بصديقها المقرب، الطبيب البريطاني أندرياس براون، في ديسمبر الماضي، من خلال نشر جلسة تصوير رومانسية جمعتهما عبر حسابها على إنستجرام.

ومي الغيطي ليست الأولى بين النجمات المصريات اللاتي ارتبطن بأزواج أجانب، وفيما يلي أبرز النجمات اللاتي تزوجن من رجال من جنسيات مختلفة:

الفنانة حلا شيحة

تزوجت الفنانة حلا شيحة من يوسف هاريسون، وهو كندي من أصول إيطالية، نشأ يوسف في الإسكندرية ويتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، وأشهر إسلامه قبل زواجهما وأثمرت زيجتهما عن ٤ أبناء ولكن الزيجة انتهت بالطلاق.

الفنانة أروى جودة

وفي يناير الماضي، عقدت الفنانة أروى جودة قرانها على رجل أعمال إيطالي فرنسي، قام بتغيير ديانته إلى الإسلام من أجلها.

وزوج أروى جودة هو جون باتيست، رجل أعمال فرنسي إيطالي، ناشط في مجال الأزياء ويساعدها في اختيار الفساتين، سبق له الزواج ولديه ابن ظهر لأول مرة برفقته في مهرجان الجونة السينمائي، وأكدت أروى أن جون باتيست أشهر إسلامه، بعد أن زار مشيخة الأزهر بالقاهرة، وغير اسمه لـ"آدم".

الفنانة منى هلا

تزوجت الفنانة منى هلا من توماس، وهو فنلندي أعلن إسلامه بعد الزواج، ووصفت منى زوجها بأنه طيب وكريم وصادق، وأكدت أنها اتخذت قرار الزواج بعقلانية.

الفنانة والراقصة سامية جمال

تزوجت الراقصة والممثلة الراحلة سامية جمال من الأمريكي شيبرد كينج، الذي أشهر إسلامه في الأزهر وغير اسمه إلى عبد الله كينج من أجلها قبل الزواج، وبعد ١٦ شهرا تم الطلاق بينهما.

الفنانة تحية كاريوكا

وتزوجت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا من الضابط الأمريكي الكولونيل جلبرت ليفي، في البداية تزوجت تحية عرفيا خلال فترة خدمته في مصر، وبعدها تم إعلان الخبر، ولكن الزيجة انتهت بالطلاق بعد فترة قصيرة.

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