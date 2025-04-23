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رياضة

نصف مليون دولار يؤجل الحسم، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

كوتيسا
كوتيسا

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن صفقة انضمام المهاجم  كوتيسا إلى الفريق الأبيض ما زالت معلقة بسبب خلاف بسيط في الجوانب المالية، حيث تفصل الطرفين فقط نصف مليون دولار عن التوصل لاتفاق نهائي.

وأكدت المصادر أن نادي الزمالك قدم عرضًا رسميًا بقيمة مليون ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع تبلغ مليون دولار تُدفع دفعة واحدة عند إتمام الصفقة.

في المقابل، يتمسك اللاعب بالحصول على 2 مليون دولار كقيمة للتعاقد، بخلاف البنود الإضافية الأخرى.

وترى إدارة الزمالك أن العرض المقدم مناسب لإمكانيات اللاعب والسوق الحالي، خاصة أن النادي يمر بظروف مالية دقيقة، ويحاول إنجاز صفقات قوية دون الإخلال بالتوازن المالي للفريق، ومع ذلك  لم تُغلق أبواب المفاوضات، وهناك محاولات حالية لإقناع اللاعب بتخفيض مطالبه أو الوصول لحل وسط يُرضي الطرفين.

يُذكر أن كوتيسا يحظى بإعجاب الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو، الذي يرى فيه إضافة قوية لهجوم الفريق الموسم المقبل، في ظل السعي لتدعيم الصفوف بصفقات مؤثرة استعدادًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية.

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الزمالك نادي الزمالك كوتيسا جوزيه بيسيرو بيسيرو

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