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سياسة

خبير بالشأن الأفريقي: هذه هي الدلالات الاستراتيجية لزيارة السيسي جيبوتي

رمضان قرنى،فيتو
رمضان قرنى،فيتو

قال الدكتور رمضان قرنى، الخبير بالشأن الأفريقى ان زيارة الرئيس عبد الفتاح  السيسي  جيبوتي تأتى  في سياق إقليمي متوتر، وتوقيت يحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية، وهي الزيارة الثانية له – كأول رئيس مصري – عقب زيارته الأولى عام 2022، في تكريس لدبلوماسية القمة تجاه دول القارة الأفريقية.
 

الدلالات الإستراتيجية للزيارة

 

وأوضح فى تصريح لـ فيتو أن زيارة السيسي تؤكد الأهمية الاستراتيجية لدولة جيبوتي، باعتبارها البوابة الجنوبية لمدخل قناة السويس، والتطورات الراهنة باليمن في ضوء العمليات العسكرية ضد الحوثيين، الى جانب الانفتاح المصري على قضايا القرن الأفريقي، خاصة في أعقاب توقيع شراكات استراتيجية مع الصومال وإريتريا، وضمان التنسيق مع دولة جيبوتي.
 

التحركات المصرية بشأن الحفاظ على الاستقرار الأمني في منطقة القرن الأفريقي

 

وواصل قرني حديثه قائلا: الزيارة تدلل على تكثيف التحركات المصرية بشأن الحفاظ على الاستقرار الأمني في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكدت القاهرة، في أكثر من مناسبة على  رفض مصر مشاركة أي دولة غير مطلّة على البحر الأحمر في أمنه وحوكمته، فضلا عن  استمرار الانفتاح والتواصل المصري مع الشركاء الإقليميين "الصومال وإريتريا وجيبوتي" في منطقة القرن الأفريقي للحفاظ على تثبيت مفاهيم الأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وفق قواعد القانون الدولي وحفظ السيادة.
 

وتابع: من ضمن أهداف الزيارة التعاون المصري الجيبوتي لدعم الصومال ومكافحة الإرهاب في الصومال، في ضوء تصاعد العمليات الإرهابية لحركة الشباب الإرهابية، والعمل على بناء الكوادر الأمنية في دولة الصومال، ومن ثم تنسيق المواقف بين مصر وجيبوتي يحظى بأهمية خاصة في هذا الإطار بالاضافة الى  الربط المصري بين أمن البحر الأحمر والوضع في السودان بإعلان القاهرة، أن "تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطًا أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضًا تمامًا". وذلك في رفض صريح لفكرة الحكومة الموازية في السودان.

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