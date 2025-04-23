محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول

قام اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء واللواء محمد عبد الوهاب مدير أمن شمال سيناء بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مدينة العريش احتفالا بعيد تحرير سيناء ولتكريم الشهداء في الذكرى 43 لتحرير سيناء.







وحضر مراسم وضع الإكليل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى مشايخ وعواقل المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أبناء المحافظة.

وهنأ المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بهذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

كما خص أهالي سيناء بتحية خاصة، مؤكدًا على تضحياتهم وصمودهم في مواجهة التحديات المختلفة طوال السنوات الماضية.

وأشار المحافظ إلى أن ذكرى تحرير سيناء تمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر، حيث استعاد الشعب المصري أرضه الطاهرة بفضل تضحيات الجيش المصري البطل مضيفا أن سيناء ستظل دائمًا جزءًا لايتجزأ من قلب الوطن، وستظل رمزا للعزة والكرامة.

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