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سياسة

رئيس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسي: نستلهم من ذكرى تحرير سيناء تضحيات القوات المسلحة

برقية تهنئة من الشيوخ
برقية تهنئة من الشيوخ للرئيس بمناسبة تحرير سيناء، فيتو

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ٤٣ لتحرير سيناء.

برقية تهنئة من مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء 

وقال في نص البرقية: يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إليكم أصدق آيات التهاني، مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، داعين الله، سبحانه وتعالى، أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير، لمواصلة مسيرة الانتصارات والنجاحات التي تحققها مصر ومؤسساتها الوطنية وشعبها العظيم تحت قيادتكم الحكيمة.

تضحيات القوات المسلحة من أجل تحرير سيناء

وأكد أننا نستلهم من هذه الذكرى الوطنية العطرة حجم التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية، وحجم العطاء الذى بذله رجال الدبلوماسية المصرية لاستعادة الأرض المقدسة في سيناء الغالية على كل مصري. 

وأعلن في ختام البرقية، الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل رفعة مصر؛ حفظها الله وطنًا آمنًا، وشعبًا عزيزًا، قائلا: حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم في سبيل بناء حاضر وطننا الغالي ومستقبله، وكل عام وأنتم بخير.

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