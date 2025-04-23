برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ (43) لتحرير سيناء الحبيبة.

النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

جاء في نص برقية التهنئة من مجلس النواب إلى الرئيس السيسي: تحتفل مصر في الخامس والعشرين من شهر أبريل بذكرى تحرير سيناء، الذي كان أهم مكاسب ملحمة نصر أكتوبر المجيدة، لتتحول سيناء الحبيبة إلى أرض للخير والنماء، تجمع كل مكونات التنمية الشاملة.

المصريون لم ولن يفرطوا في شبر من أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات

وأشار إلى أن ذكرى تحرير سيناء تؤكد للعالم أجمع أن المصريين لم ولن يفرطوا في شبر من أرضهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وتثبت أن خيار السلام يظل المسار الأمثل لشعوب المنطقة، بل كل شعوب الأرض، لكنه لا ينفصل عن تحقيق العدالة واستعادة الحق.

وتابع رئيس مجلس النواب: وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة، سائلًا العلي القدير أن يحفظ لبلادنا الغالية عزها واستقرارها، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق لتحقيق مزيد من التقدم لوطننا الغالي وشعبه الكريم، وكل عام وأنتم بخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.