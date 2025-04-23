المرور يضبط أكثر من 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة؛ في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، لتحقيق الانضباط وتسهيل حركة السير والحد من الحوادث.

42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 42,639 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: 737 مخالفة سير بدون تراخيص، 11 دراجة نارية مخالفة، 33,140 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، 11 مخالفة لمواقف عشوائية، 397 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 11 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات المضبوطة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المروري في كافة المحافظات.

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