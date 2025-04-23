رئيس الشيوخ للعمال في عيدهم: بكــم ومعكــم سنصل بمصر إلى مكانتها الرائدة

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، ويسعدنى ويسعد نــواب مجلـــس الشيــوخ أن نتقدم لرجال قواتنا المسلحة البواسل ضباطا وجنودا، بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة العظيمة، وذلك لدورهــم البطولى والشجاع فى الدفاع عن أمن الوطن وعزته وكرامته، والذين سجلوا صفحات خالدة فى التاريخ العسكرى بجسارة وبسالة المقاتل المصرى وانتصاراته.

احتفال مصر بعيد العمال

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: كما تحتفل مصر والعالم كله أيضًا فى الأول من شهر مايو القادم بعيـــد العمـــال، وهـــو اليـــوم الذى تحتفـــل بـــه أغلـــب دول العالم، وتقـــوم فيــــه العديـــد مـــن المنظمات، خاصة العمالية منها، بإقامة الفعاليات المختلفة احتفاءً بالعمال، وذلك تقديرًا لدورهم فى نهضة وتقدم جميع الأمم وازدهارها، وعرفانًا بما يقدمونه من تضحيات فى سبيل رفعة شأن أوطانهم.

تحية لعمال مصر على جهودهم في بناء الوطن

ووجه رئيس الشيوخ، تحية تقدير وعرفان لجميع عمال العالم، ولعمال مصر علـــى وجه الخصــوص فــى يوم عيدهم، فنحن بكــم ومعكــم سنصل بمصر إلى مكانتها الرائدة التى تستحقها بين دول العالم.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ كلمته، قائلا: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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