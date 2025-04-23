الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس الجامعة المصرية اليابانية أمام قمة QS: البحث العلمي القاطرة الحقيقية لدعم الصناعة

الدكتور عمرو عدلي،
الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم

شارك الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت على هامش قمة QS للتعليم العالي بالشرق الأوسط 2025، والتي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، بمشاركة نخبة من خبراء التعليم العالي من مختلف دول العالم.

 

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ناقشت المائدة المستديرة الدور المتطور للجامعات في تشكيل مجتمع 5.0، الذي يدمج بين الابتكار التكنولوجي واحتياجات الإنسان، ويعزز التكامل بين المعرفة والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمعات.

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو عدلي أن الجامعة لم تعد مجرد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، من خلال تبني مفاهيم مجتمع المعرفة، ودعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي مؤكدا على اهمية تعاون الجامعات العربية مع مؤسسة  QS لدعم الصناعة.

وأضاف عدلى أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية لدعم الصناعة، ويجب أن تكون هناك شراكات حقيقية بين الجامعة ومؤسسات الإنتاج والصناعة، بما يسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار  إلى  ان الجامعة المصرية اليابانية  تسعى إلى بناء نموذج أكاديمي متكامل، يربط بين التعليم والبحث والتطبيق، عبر برامج  متقدمة ومراكز تميز بحثية تخدم الأولويات القومية، وتدعم التحول الرقمي والصناعات الذكية.

يُذكر أن قمة QS للتعليم العالي بالشرق الأوسط تُعد واحدة من أبرز الفعاليات الإقليمية المعنية بتطوير نظم التعليم العالي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والبحث والتعليم

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الدكتور عمرو عدلي لمصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة الخليج

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