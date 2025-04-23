الأربعاء 23 أبريل 2025
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أخبار مصر

انطلاق القمة المصرية الجيبوتية لبحث تطورات أوضاع البحر الأحمر والقرن الأفريقي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي

انطلقت قبل قليل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله وتتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

استقبل الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" الرئيس السيسي فور وصوله العاصمة الجيبوتية.

ووصل الرئيس  السيسي اليوم العاصمة جيبوتي، حيث يعقد  مباحثات مع نظيره الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"  .

 

وتتمتع مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية وفتحت سفارة لها في جيبوتي عقب استقلالها عام 1977.

كما سارعت مصر للترحيب بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذى تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي لإنهاء الخلاف السياسي.

في المقابل فقد ساندت جيبوتي المواقف المصرية في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها تصويتها ضد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله
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