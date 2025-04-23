البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن الأديرة القبطية ويلتقي بعدد من الرهبان

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً روحيًا مع عدد من رهبان الأديرة القبطية، حيث استعرض معهم تقريرًا حول الأوضاع الراهنة داخل الأديرة وشؤونها المختلفة.

كلمة البابا في عيد القيامة

وخلال اللقاء، هنأ البابا تواضروس الثاني الرهبان بعيد القيامة المجيد، وألقى كلمة روحية حملت عنوان "ماذا أعطتنا القيامة"، تناول فيها المعاني الروحية العميقة التي تمنحها قيامة المسيح للمؤمنين، مشيرًا إلى أن القيامة جاءت لتعلن ملكوت الله، وتمنح الإنسان الحياة الأبدية، وتبعث فيه الرجاء، وتؤكد قيامته مع المسيح وسعيه نحو المجد السماوي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن حرص قداسة البابا على متابعة الحياة الرهبانية عن قرب، والتأكيد على رسالتها الروحية في حياة الكنيسة، والتواصل الدائم مع الرهبان في مختلف الأديرة القبطية.



سيناء أرض مباركة

في سياق آخر قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن سيناء تمثل إحدى البقاع المباركة في أرض مصر، حيث تجلى الله على جبل موسى، مؤكدًا تقديره الكبير لهذه الأرض المقدسة.

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