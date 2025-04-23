الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الشرقية.. الوزير يشيد بأداء إحدى معلمات الحصة.. ويجري حوارًا أبويًّا مع الطلاب حول طموحاتهم العلمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في مشتول السوق، فيتو

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من المدارس التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية ونسب حضور الطلاب.

وزير التعليم يتابع انتظام العملية التعليمية خلال جولة مفاجئة في مدارس الشرقية

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "بدر الابتدائية"، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، والتي تضم ٤٠٥ طلاب فى المرحلة الابتدائية، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول مدى تحصيلهم الدراسي واستفادتهم من الشرح داخل الفصول.

كما التقى الوزير بإحدى معلمات الحصة، حيث أشاد بأدائها وأكد أنه سيكون هناك إعلان عن مسابقة لمعلمي الحصة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام جولته بالمدرسة، أشاد الوزير بمستوى الطلاب، ودور مديرة المدرسة فى ضبط وانتظام العملية التعليمية.

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة لمدرسة "رشدى حميد الرسمية للغات"، والتى تضم ٤٧٤ طالبًا وطالبة حيث حرص، خلال تفقده لفصول المدرسة، على متابعة مدى التزام الطلاب في الحضور وانتظام الدراسة داخل المدرسة وإجراء التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية في موعدها، كما تابع المستوى العلمى لمجموعة من الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي.

في مشتول السوق، وزير التعليم يطالع كشاكيل الحصة والواجبات، ويدعو الطلاب للتركيز على علوم الحاسب

خلال زيارته المفاجئة للشرقية، وزير التعليم يلتقط صورًا تذكارية مع المعلمين (فيديو وصور)

كما قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مدرسة "صلاح الدين الثانوية بنين" التابعة بإدارة مشتول السوق التعليمية والتى تضم عدد ٦٢٧ طالبًا.

وزير التعليم يتابع جولته التفقدية في مدارس محافظة الشرقية بزيارة مدرسة “صلاح الدين الثانوية بنين”

وحرص الوزير محمد عبد اللطيف خلال تفقده أحد فصول الصف الأول الثانوي على إجراء حوار أبوي مع الطلاب حول طموحاتهم العلمية، ومدى استيعابهم للدروس داخل الفصل.

كما اطلع الوزير على كشاكيل الحصة والواجبات المدرسية، موجهًا الطلاب بالتركيز على مجال علوم الحاسب باعتبارها لغة العصر ومهن المستقبل.

 

وفى ختام جولته، أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمحافظة وانضباطها، كما أثنى على مستوى الطلاب العلمي، مؤكدًا أن هذا يعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإدارة المدرسية في مختلف المدارس لتطوير العملية التعليمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكثافة الطلابية المرحلة الابتدائية الوزير محمد عبد اللطيف محافظة الشرقية وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

خلال زيارته المفاجئة للشرقية، وزير التعليم يلتقط صورًا تذكارية مع المعلمين (فيديو وصور)

في مشتول السوق، وزير التعليم يطالع كشاكيل الحصة والواجبات، ويدعو الطلاب للتركيز على علوم الحاسب
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة

قرار قضائي في اتهام شاليمار شربتلي للفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

غرفة الطباعة تنظم ندوة حول متطلبات التصدير والامتثال البيئي

36 جنيهًا سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالسوق المحلي

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية