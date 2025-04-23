جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الشرقية.. الوزير يشيد بأداء إحدى معلمات الحصة.. ويجري حوارًا أبويًّا مع الطلاب حول طموحاتهم العلمية

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من المدارس التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية ونسب حضور الطلاب.

وزير التعليم يتابع انتظام العملية التعليمية خلال جولة مفاجئة في مدارس الشرقية

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "بدر الابتدائية"، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، والتي تضم ٤٠٥ طلاب فى المرحلة الابتدائية، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول مدى تحصيلهم الدراسي واستفادتهم من الشرح داخل الفصول.

كما التقى الوزير بإحدى معلمات الحصة، حيث أشاد بأدائها وأكد أنه سيكون هناك إعلان عن مسابقة لمعلمي الحصة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام جولته بالمدرسة، أشاد الوزير بمستوى الطلاب، ودور مديرة المدرسة فى ضبط وانتظام العملية التعليمية.

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة لمدرسة "رشدى حميد الرسمية للغات"، والتى تضم ٤٧٤ طالبًا وطالبة حيث حرص، خلال تفقده لفصول المدرسة، على متابعة مدى التزام الطلاب في الحضور وانتظام الدراسة داخل المدرسة وإجراء التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية في موعدها، كما تابع المستوى العلمى لمجموعة من الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي.

كما قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مدرسة "صلاح الدين الثانوية بنين" التابعة بإدارة مشتول السوق التعليمية والتى تضم عدد ٦٢٧ طالبًا.

وزير التعليم يتابع جولته التفقدية في مدارس محافظة الشرقية بزيارة مدرسة “صلاح الدين الثانوية بنين”

وحرص الوزير محمد عبد اللطيف خلال تفقده أحد فصول الصف الأول الثانوي على إجراء حوار أبوي مع الطلاب حول طموحاتهم العلمية، ومدى استيعابهم للدروس داخل الفصل.

كما اطلع الوزير على كشاكيل الحصة والواجبات المدرسية، موجهًا الطلاب بالتركيز على مجال علوم الحاسب باعتبارها لغة العصر ومهن المستقبل.

وفى ختام جولته، أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمحافظة وانضباطها، كما أثنى على مستوى الطلاب العلمي، مؤكدًا أن هذا يعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإدارة المدرسية في مختلف المدارس لتطوير العملية التعليمية.

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