موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2025 للموظفين وطلاب المدارس

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ومن خلال السطور التالية نستعرض , موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2025 للموظفين وطلاب المدارس.

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2025 للموظفين وطلاب المدارس

وحول موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2025 للموظفين وطلاب المدارس، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بدلًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجازات الرسمية المعلنة خلال نفس الفترة، حيث تقرر أيضًا منح إجازة يوم الاثنين 21 أبريل 2025 بمناسبة شم النسيم، وإجازة يوم الخميس 1 مايو 2025 بمناسبة عيد العمال.

موعد اجازة شم النسيم

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، عن أن يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأصدرت "الوزارة"، اليوم كتابين دوريين رقم 7 و8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

وتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر وجيشها والأخوة الأقباط بهاتين المناسبتين، داعيًا أن يُعيدهما الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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