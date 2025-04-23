ضبط عامل بالدقهلية لترويجه الألعاب النارية عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، بعد قيامه بالترويج لبيع الألعاب النارية عبر حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط عامل بالدقهلية لترويجه لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان على الفيس يقود لضبط تاجر الألعاب النارية

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشورًا دعائيًا يروج لبيع الألعاب النارية، وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بحوزته 605 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع. وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.