جامعة الإسكندرية تعلن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مجلس شئون التعليم والطلاب بدء الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بجميع كليات الجامعة لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني واتباع كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة.



وفى ظل استراتيجية الجامعة للتطوير المستمر في عمليات تقويم الطلاب من ذوي الهمم بهدف تحقيق العدالة والشفافية والدمج الحقيقي للطلاب من ذوى الهمم.

وناقش المجلس المقترح المقدم من الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة الخاص بعمليات التقويم للطلاب ذوى الهمم ومراعاة شمولية الاختبار وقياس مخرجات التعلم بشكل كفء بحسب توصيفات المقررات المعتمدة مع مراعاة قدرات الطلاب المختلفة وفى الإطار نفسه.

ووجه الدكتور على عبد المحسن بنشر وتوزيع الكتيب الصادر من مركز طه حسين لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة الإسكندرية بهدف التعريف بمفهوم الإعاقة والإعاقات المختلفة وكيفية التعامل معها.

وأشاد الدكتور على عبد المحسن بالمستوى المتميز لطلاب الجوالة بالجامعة خلال فعاليات المهرجان الكشفي الرابع والأربعين لجوالى وجوالات الجامعة والدورة الإرشادية السادسة عشرة، التي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب مؤكدًا أهمية نشاط الجوالة في إعداد الطالب المتكامل الشخصية والنافع لنفسه ووطنه والإسهام في تنمية روح الفريق والعمل التطوعي وتحقيق الأهداف العامة للنشاط الطلابي والتأهيل للقيادة الواعية بقضايا المجتمع موجها السادة وكلاء الكليات بتقديم الدعم بكافة صوره للأنشطة الطلابية بشكل عام وأنشطة الجوالة بشكل خاص.

كما أكد الدكتور على عبد المحسن أهمية الاستمرار في تنظيم الندوات التثقيفية والمحاضرات التوعوية للطلاب بالكليات بهدف تعزيز الوعي الوطني والثقافي ودعم الفكر التنويري في ظل التحديات التي تواجه الوطن.

ونوهت الدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بتنظيم الجامعة ليوم الجاليات للطلاب الوافدين بالجامعة وذلك يوم ٢٧ من إبريل القادم بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية يعقبه معرض الجاليات بستاد الجامعة.

ولفت الدكتور على عبد المحسن إلى أهمية تقديم الرعاية للطلاب الوافدين حيث يمثل التوسع في استقطاب الطلاب الوافدين دعم للدور الحضاري لمصر، وتعزيز لقوتها الناعمة ومكانتها كدولة رائدة في مجال التعليم العالي على مستوى المنطقة.

وهنأ الدكتور على عبد المحسن الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والازدهار والاستقرار.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد ممدوح شكرى بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتكليف سيادته بالقيام بأعمال وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب متمنيا له التوفيق والسداد.

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