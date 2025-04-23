الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

“القومي للترجمة” يطلق نسخًا عربية جديدة من كتاب"الطب والمجتمع في مصر في العصر البطلمي"

الطب والمجتمع،فيتو
الطب والمجتمع،فيتو

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي نسخ عربية جديدة بتخفيضات تصل لـ50% من مجموعة كثيرة من الإصدارات الأجنبية بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للكتاب..

الطب والمجتمع في مصر  في العصر البطلمي

وفى مقدمة تلك الكتب هو “الطب والمجتمع فى مصر فى العصر البطلمي” ويأتي من تأليف فيليبا لانج وترجمة أحمد خفاجة رُحَيّم.


يدرس هذا الكتاب الطبّ في مصر خلال الحِقْبة الهيلينستية التي استمرَت ما يقرْبُ من ثلاثة قرونٍ، وقد وجدت الثقافة الطبية الهيلينية نفسها في خضَمِ الثقافة الطبية المصرية ذات الأصول المتناهية في القدم.


ويسعى هذا الكتاب إلى الكشف عن الكيفية التي تم التعبير بها عن الانتماءات والتفاعلات اللُغوية والثقافية والعِرْقية في المجال الطبي، ودور العقيدة والهُويَة وتحليل البُنى والمعتقدات وتشخيص المرض وطُرق الشفاء وسط النُخبة السياسية إلى عالم الطبقات الاجتماعية الدُنيا؛ لاستكشاف التجربة التي مرّ بها جميع الأهالي والسكان في مصر خلال الحكم البطلمي، ومدى فهمهم للطب والمرض، وكيفية التعامل معه؛ سواء من خلال العلوم الطبية المصرية اليونانية ومناهجها العلمية، أو من خلال الإيمان ومناجاة الآلهة وانتظار الوحي الإلهي وتفسير
 

 

يشار إلى أن   فيليبا لانج  حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة الكلاسيكية من جامعة كامبردج- المملكة المتحدة، ولها العديد من البحوث والدراسات والكتب المنشورة عن الطب في العصر الهللينستي، وهي من المهتمين بالطب المصري على وجه الخصوص.


والمترجم أحمد خفاجة رُحَيّم هو  باحث في التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية، وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة اليوم العالمى للكتاب كرمة سامي مجال الطب اصدارات طبية
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

قرار قضائي في اتهام شاليمار شربتلي للفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة

صندوق النقد: الجنيه المصري أقوى من المتوقع

لأول مرة، وكالة أمريكية تنشر مشاهد جديدة لاغتيال السادات بالصوت والصورة

خدمات

المزيد

36 جنيهًا سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالسوق المحلي

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش طرق تأهيل التأخر اللغوي لدى الأطفال ذوي الهمم

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية