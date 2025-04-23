“القومي للترجمة” يطلق نسخًا عربية جديدة من كتاب"الطب والمجتمع في مصر في العصر البطلمي"

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي نسخ عربية جديدة بتخفيضات تصل لـ50% من مجموعة كثيرة من الإصدارات الأجنبية بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للكتاب..

الطب والمجتمع في مصر في العصر البطلمي

وفى مقدمة تلك الكتب هو “الطب والمجتمع فى مصر فى العصر البطلمي” ويأتي من تأليف فيليبا لانج وترجمة أحمد خفاجة رُحَيّم.



يدرس هذا الكتاب الطبّ في مصر خلال الحِقْبة الهيلينستية التي استمرَت ما يقرْبُ من ثلاثة قرونٍ، وقد وجدت الثقافة الطبية الهيلينية نفسها في خضَمِ الثقافة الطبية المصرية ذات الأصول المتناهية في القدم.



ويسعى هذا الكتاب إلى الكشف عن الكيفية التي تم التعبير بها عن الانتماءات والتفاعلات اللُغوية والثقافية والعِرْقية في المجال الطبي، ودور العقيدة والهُويَة وتحليل البُنى والمعتقدات وتشخيص المرض وطُرق الشفاء وسط النُخبة السياسية إلى عالم الطبقات الاجتماعية الدُنيا؛ لاستكشاف التجربة التي مرّ بها جميع الأهالي والسكان في مصر خلال الحكم البطلمي، ومدى فهمهم للطب والمرض، وكيفية التعامل معه؛ سواء من خلال العلوم الطبية المصرية اليونانية ومناهجها العلمية، أو من خلال الإيمان ومناجاة الآلهة وانتظار الوحي الإلهي وتفسير



يشار إلى أن فيليبا لانج حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة الكلاسيكية من جامعة كامبردج- المملكة المتحدة، ولها العديد من البحوث والدراسات والكتب المنشورة عن الطب في العصر الهللينستي، وهي من المهتمين بالطب المصري على وجه الخصوص.



والمترجم أحمد خفاجة رُحَيّم هو باحث في التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية، وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

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