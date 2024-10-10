رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

قالت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات: إنها منذ أن كان عمرها 4 سنوات وهى تشاهد كفاح والدها، وذلك، في فترة ما قبل ثورة يوليو 1952.

زيارة رقية السادات لوالدها فترة حبسه

وأضافت «رقية السادات» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: زرت والدى فى السجن قبل الثورة، وكنت مع جدي، وكنت طفلة وقتها، وطلعت أتمشى فى الطرقة لقيتهم بيضربوا واحد على ظهره والدم يسقط من جسده، وجريت على جدى وقولت له الحق بيضربوا بابا، فالفنان صلاح ذو الفقار كان الضابط النبطشي وقتها وقالى تعالى يا بنتي، دا مش بابا، بابا مسجون سياسي».

شيكولاته صلاح ذو الفقار لرقية السادات

وتابعت: «بعد ذلك بابا جه وشالني، والفنان صلاح ذو الفقار جابلي علبة شيكولاتة، وفى أول عيد فن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بتكريم الفنان صلاح ذو الفقار».

الضابط المسئول عن حراسة السادات فترة حبسه

ولفتت إلى أن الفنان صلاح ذو الفقار كان الضابط المسئول عن حراسة الرئيس الراحل أنور السادات فترة حبسه.