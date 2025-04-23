لقاء تفاعلي لوزير الخارجية مع 100 طالب من الجامعات المصرية (صور)

اجري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مساء الثلاثاء لقاء تفاعليا مع ١٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المختلفة، من بينها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الاسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، والجامعة الكندية، والجامعة الألمانية، وجامعة باديا، وجامعة بدر.

تعزيز التواصل مع الشباب

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان اللقاء يأتي استكمالا للفاعليات التي تنظمها وزارة الخارجية والهجرة بهدف تعزيز التواصل مع الشباب، والتي كان اخرها استقبال ٥٠ من طلاب الجامعات من مختلف المحافظات فى شهر أكتوبر الماضى والتي شملت جامعات من محافظات القاهرة، والاسكندرية، والسويس، وبني سويف، والدقهلية، والمنوفية، وسوهاج، واسيوط، وقنا، والفيوم، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والأقصر، والقليوبية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، ومطروح، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والمنيا، وأسيوط.

السياسة الخارجية المصرية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير عبد العاطي أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتفاعل المباشر مع الشباب المصري باعتبارهم طاقة الوطن ومستقبله، ولفت إلى الحرص على إشراكهم في الحوار حول السياسة الخارجية المصرية خاصة فى ظل الأوضاع الدقيقة التى تمر بها المنطقة، ولاستيعاب طبيعة الدور الذي تضطلع به الوزارة في حماية المصالح المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقدم الوزير خلال اللقاء عرضًا شاملًا حول محددات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضًا التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة وأبرزها التطورات فى غزة وسوريا والسودان وليبيا والسد الاثيوبى والبحر الأحمر، والتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الملفات، بالإضافة إلى جهود تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الصديقة، فضلا عن دور الوزارة فى رعاية المواطنين المصريين بالخارج وما تقوم به من جهود حثيثة لتطوير الخدمات القنصلية.

رفع الوعى بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية

ودار نقاش تفاعلي بين الوزير عبد العاطى والطلاب، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وأكد على حرص وزارة الخارجية على الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الشباب في الجامعات المختلفة بالمحافظات، بما يسهم فى رفع الوعى بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية للحفاظ على المصالح الوطنية.

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